Adıyaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı, sokakları beyaza bürüdü ve ulaşıma olumsuz etkiler yarattı. Belediyeler ve ilgili kurumlar, karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Adıyaman'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

Adıyaman Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele yürütüyor.

Kentte kar yağışıyla birlikte insan ve araç trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
