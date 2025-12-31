Adıyaman'da çocukların kar keyfi
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası okullar tatil edildi. Çocuklar kayarak karın tadını çıkardı.
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası okulların da tatil olmasıyla çocuklar gönüllerince eğlendi.
Adıyaman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tatili fırsat bilen çocuklar baklava tepsisi, palet ve varilleri kesip kayarak, kar yağışının keyfini çıkardı.
Haber-Kamera: Murat KURT-ADIYAMAN-DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel