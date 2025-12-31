Adıyaman'da çocukların kar keyfi

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası okulların da tatil olmasıyla çocuklar gönüllerince eğlendi.

Adıyaman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tatili fırsat bilen çocuklar baklava tepsisi, palet ve varilleri kesip kayarak, kar yağışının keyfini çıkardı.

Haber-Kamera: Murat KURT-ADIYAMAN-DHA)