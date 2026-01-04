Adıyaman'da yolda mahsur kalan ambulans, ekiplerin çalışmasının ardından hastaya ulaştı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, yolun açılmasıyla hastayı sağlık kuruluşuna ulaştırdı.

Koşarlar Köyü Sofyan mezrasında hastaya ulaşmak için hareket eden 112 Acil Sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri iş makinesi aracılığıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sağlık ekipleri, 80 yaşındaki Ali Karatekin'e ulaşarak ilk müdahalenin ardından ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.