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Adıyaman'da kamyonet kasasına sıkışan kediyi itfaiye kurtarıp doğaya saldı

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Adıyaman'da kamyonet kasasına sıkışan kediyi itfaiye kurtarıp doğaya saldı
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Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde kamyonet kasasına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkararak doğaya saldı.

ADIYAMAN'da kamyonun kasasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetin kasasına kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtardı. Ekiplerin titiz müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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