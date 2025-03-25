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Adıyaman'da Kadın Girişimcilerin El Emeği Ürünleri Sergilendi

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Adıyaman'da kadın girişimciler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler, Eliyaman Yöresel Ürünler Pazarında sergilendi. Sergi, depremzedelerin yeniden ayağa kalkma çabalarını ve kadınların birlikteliğini simgeliyor.

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Adıyaman Yeni Mahalle'de bulunan Eliyaman Yöresel Ürünler Pazarında bulunan kadın girişimcilerin yapmış olduğu ürünler tek tek sergilendi. Mum, bakır sanatları, el örgüler, ahşap boyama gibi ürünlerin yer aldığı sergi vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Yaklaşık bir hafta boyunca açık olacak olan sergide kadınlar, yaptıkları ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkesi davet ettiklerini dile getiren kadın girişimciler; "Yıkılmış şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için kadınlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kurdukları kooperatiflerde yaptıkları ürünler sergileniyor.

Hepimiz depremzedeyiz, bir kaçımız enkazdan çıktık. Çoğu malzememiz enkazda kalmıştı. Bizlerde yeniden ayağa kalkmak için bu ürünleri yaptık. Herkesi mutlaka bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel
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