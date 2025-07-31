Adıyaman'da Jandarma, Yangın Riskine Karşı Ormanlarda Denetim Yapıyor

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlarda yangın riskine karşı denetim gerçekleştiriyor. 7/24 devriye atan jandarma timi, dron ve termal kameralarla bölgeyi kontrol ediyor ve vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskine karşı ormanlarda denetim yapıyor.

Jandarma Özel Harekat Timi, asayiş ve trafik ekipleri, Ali Dağı Köyü sınırlarındaki ormanlık ve mesire alanlarında devriye atıyor, dronla bölgede denetim yapıyor. 7 gün 24 saat esasına göre faaliyetlerde bulunan ekipler, termal kameralarla da bölgeyi sürekli kontrol ediyor.

Ekipler, vatandaşlara yüksek yangın riski taşıyan bölgelere girilmemesi, yangına sebep verebilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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