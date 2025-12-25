Adıyaman'da başına kereste düşen işçi ağır yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaatta çalışırken başına kereste düşen işçi İ.İ. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada başına kereste düşen işçi ağır yaralandı.
Yapımı süren bir inşaatta çalışan İ.İ. zemin katta çalıştığı sırada 5'inci kattan başına kereste düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan İ.İ. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel