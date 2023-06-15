Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Adıyaman'da 345 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Havaalanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Dr. Halil Mevlütoğlu, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Törene, müftülük şube müdürleri, din görevlileri, hacı adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.