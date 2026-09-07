Haberler

Adıyaman'da iki katlı ev alev alev yandı

Adıyaman'da iki katlı ev alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Besni Mahallesi'nde çıktı. Suriye uyruklu Ahmet Muhammed'in ailesiyle birlikte oturduğu binanın ikinci kat penceresinden yayılan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar

90+6'da yedikleri golle yıkıldılar, 90+8'de mucizevi golle kazandılar
Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu

Bir anda yok oldu! Canlı yayında kan donduran anlar
Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu

Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu
Trump’tan dikkat çeken harita! Kanada, Grönland, Meksika ve Küba ABD toprağı gibi gösterildi

Ona her yer Amerika! Yeni haritası tartışma çıkardı
Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim