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Adıyaman'da huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele uygulamasında 12 şüpheli yakalandı

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Adıyaman'da gerçekleştirilen huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele uygulamasında 30 metruk bina, 35 park, 71 sokak ve 49 işyerinde uygulama yapıldı. 4 bin 114 kişi ve 699 araç sorgulandı ve 12 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele uygulamasında 12 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzurlu sokaklar ve narkotik suçlarla mücadele uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekiplerce 30 metruk bina, 35 park, 71 sokak, 49 işyerinde uygulama yapıldı, 4 bin 114 kişi ile 699 araç sorgulandı.

Uygulamada 12 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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