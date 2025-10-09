Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar 18 Uygulaması Gerçekleştirildi

Adıyaman genelinde emniyet ekiplerince eşzamanlı "Huzurlu Sokaklar 18" uygulaması gerçekleştirildi.

Kentte polis ekiplerince farklı noktalarda çok sayıda personelin görev aldığı uygulamada okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 1202 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, 279 araç ve 139 motosiklet kontrol edildi.

Bu kapsamda aranması olan 1 şüpheli yakalanırken, bazı araç sürücülerine, çeşitli ihlallerden toplam 44 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.