Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar 18 Uygulaması Gerçekleştirildi
Adıyaman'da emniyet ekipleri, eşzamanlı 'Huzurlu Sokaklar 18' uygulaması kapsamında farklı noktalarda denetimler yaptı. 1202 kişi sorgulandı, 1 şüpheli yakalandı ve çeşitli trafik ihlallerine toplam 44 bin 766 lira ceza kesildi.
Adıyaman genelinde emniyet ekiplerince eşzamanlı "Huzurlu Sokaklar 18" uygulaması gerçekleştirildi.
Kentte polis ekiplerince farklı noktalarda çok sayıda personelin görev aldığı uygulamada okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi.
Yapılan denetimlerde 1202 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, 279 araç ve 139 motosiklet kontrol edildi.
Bu kapsamda aranması olan 1 şüpheli yakalanırken, bazı araç sürücülerine, çeşitli ihlallerden toplam 44 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.
