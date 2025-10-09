Haberler

Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar 18 Uygulaması Gerçekleştirildi

Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar 18 Uygulaması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da emniyet ekipleri, eşzamanlı 'Huzurlu Sokaklar 18' uygulaması kapsamında farklı noktalarda denetimler yaptı. 1202 kişi sorgulandı, 1 şüpheli yakalandı ve çeşitli trafik ihlallerine toplam 44 bin 766 lira ceza kesildi.

Adıyaman genelinde emniyet ekiplerince eşzamanlı "Huzurlu Sokaklar 18" uygulaması gerçekleştirildi.

Kentte polis ekiplerince farklı noktalarda çok sayıda personelin görev aldığı uygulamada okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 1202 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, 279 araç ve 139 motosiklet kontrol edildi.

Bu kapsamda aranması olan 1 şüpheli yakalanırken, bazı araç sürücülerine, çeşitli ihlallerden toplam 44 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı

Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı

Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.