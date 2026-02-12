Haberler

Adıyaman'da heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edildi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edilerek, aile fertleri öğretmenevine yerleştirildi. Bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edildi.

İlçede yaklaşık 1 haftadır aralıklarla devam eden yağışların ardından Çanakçı köyü yakınlarında heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 2 ev tahliye edilirken, aile fertleri öğretmenevine yerleştirildi.

