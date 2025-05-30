Adıyaman'da Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Adıyaman'da Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi, açılış töreniyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide çeşitli el sanatları, resimler ve takı tasarımları yer aldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Sergide, el sanatlarından geleneksel Türk el sanatlarına, resimden takı tasarımına kadar birçok eser yer aldı.

Kahta Halk Merkezi'ndeki açılışa, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, kursiyerler ve ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi. Kaymakam Soysal, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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