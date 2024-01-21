Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
A.A. yönetimindeki 54 ADR 080 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çağlayancerit yol ayrımında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.