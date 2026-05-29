Haberler

Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşkın koruma göletine giren 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer boğuldu. İtfaiye ekipleri, 4 metre derinlikte çamura saplanmış çocukların cesetlerine ulaştı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşkın koruma göletine giren 2 çocuk boğuldu.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı.

Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı.

Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak

Türkiye'de bir ilk! Denizlerin derinliklerine bırakılacak
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Tuncay Şanlı başkan oluyor

Tuncay Şanlı başkan oluyor