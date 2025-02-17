Zelenskiy'nin neden reddettiği anlaşıldı! Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istemiş

Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istiyor
Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye sevk edildi
Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar

Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Özgürlüklerine böyle kavuştular

Adıyaman'da Gazze’ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Adıyaman'da Gazze’ye Destek Gösterisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 'Gazze, satılık arsa değil, vatandır' temasıyla Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir araya geldi. Platform üyesi Mahmut Çelebi, İsrail saldırılarının sona ermediğini ve Filistin halkının direnişinin süreceğini belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gazze'ye destek gösterisi gerçekleştirildi.

Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, "Gazze, satılık arsa değil, vatandır" temasıyla 100. Yıl Parkı'nda bir araya geldi.

Burada platform adına konuşan Mahmut Çelebi, İsrail saldırılarının sona ermediğini söyledi.

Filistin halkının yalnız olmadığını belirten Çelebi, "Onların direnişi, mücadelesi, varlığı asla sona ermeyecektir. Her bir Filistinli, Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te, hayatını yalnızca kendi halkı için değil, tüm ezilenler için veriyor. Filistin halkı, emperyalizme, zulme, ırkçılığa, işgale karşı duruyor ve tüm insanlık, bu duruşu görmek ve desteklemek zorundadır. Filistin'in direnişi, sadece toprak mücadelesi değil, aynı zamanda insan hakları, özgürlük, adalet mücadelesidir." dedi.

Filistin davasının zulme karşı bir duruş olduğunu dile getiren Çelebi, bu zulme en güzel cevabın boykot olduğunu kaydetti.

Açıklamanın ardından dua edildi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
img

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
img

Ülkede binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi
img

Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Özgürlüklerine böyle kavuştular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu

CHP'li belediyede müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor

Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.