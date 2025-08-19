Adıyaman'da Firari Hükümlü Yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan C.S. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik çalışmalara devam ediyor.
Adıyaman'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalar yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S'yi yakaladı.
C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel