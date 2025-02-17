Adıyaman'da Firari Hükümlü Yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'yi yakaladı.
R.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.