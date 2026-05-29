Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Veysel C. (45) idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında Serkan S. (27) yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, itfaiye personelince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24) ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
