Adıyaman'da Evde Yangın Çıktı, 5 Kişi Hafif Yaralandı
Besni ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta oksijen takviyesi aldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Dumandan hafif etkilenen 5 kişiye ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel