Adıyaman'da Evde Yangın Çıktı, 5 Kişi Hafif Yaralandı

Adıyaman'da Evde Yangın Çıktı, 5 Kişi Hafif Yaralandı
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Besni ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta oksijen takviyesi aldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Dumandan hafif etkilenen 5 kişiye ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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