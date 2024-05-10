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Adıyaman'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler şarkı söyledi, gösteriler sergiledi ve şiirler okudu. Tiyatro gösterisi ise izleyicileri duygulandırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, etkinliklerle özel öğrencilerin sesi olmaya çalıştıklarını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Kahta Özel Eğitim Uygulama 1. 2. ve 3. Kademe Okulları tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, şarkı söyledi, gösteriler sergileyerek ve şiirler okudu.

Kahta Öğretmenler Tiyatro Ekibi tarafından özel gereksinimleri bulunan bir çocuğun ailesiyle olan iletişiminin canlandırıldığı tiyatro gösteri izleyicileri duygulandırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, burada yaptığı konuşmada, bu yıl da gerçekleştirdikleri etkinliklerle özel öğrencilerin sesi olmaya ve onların duygularına tercüman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin sahne aldığı gösteriler, sergiledikleri eserler ve performansların sadece yeteneklerini değil aynı zamanda duygularını da ifade etmelerine olanak tanıdığını aktaran Başli, "Bu vesileyle özel gereksinimleri olan bireylerin toplumda daha fazla kabul görmesi ve desteklenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Engellilik, farklılıklarımızı zenginleştiren bir özelliktir ve her bireyin hakkı olan eşitlik ve adalet duygusuyla yaklaşılması gereken bir konudur." dedi.

Programa, Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve kurum amirleri ile öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Adıyaman Kahta Eğitim Güncel Haberler

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