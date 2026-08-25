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Sincik'te 3 Dakika Arayla İki Deprem: 4,2 Büyüklüğünde Sarsıntı Çevre İllerde Hissedildi

Sincik'te 3 Dakika Arayla İki Deprem: 4,2 Büyüklüğünde Sarsıntı Çevre İllerde Hissedildi
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.40'ta 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Üç dakika sonra, saat 21.43'ta aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, 4,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sincik olup, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve çevre illerde de hissedildi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(ADIYAMAN)- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde üç dakika arayla 3,7 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen 4,2 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.40'ta 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 21.40.33'te meydana gelen depremin merkez üssünün Sincik olduğu, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk depremin ardından saat 21.43.52'de aynı bölgede bu kez 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre, 4,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sincik olarak belirlenirken, depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: ANKA
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