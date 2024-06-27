Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Yunus Taşkın, Göçeri köyünde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Göçeri köyünde bir inşaat firmasında çalışan Yunus Taşkın (42), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Kahta Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.