Adıyaman'da 'Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi' açıldı

Adıyaman'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hazırlanan sergi, sanat ile maneviyatı aynı potada buluşturdu.

Kommagene Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kursiyerler ve öğretmenler tarafından büyük emek ve titizlikle hazırlanan hat, tezhip ve ebru sanatının seçkin örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına katılan Adıyaman Valisi Osman Varol, eserleri tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Varol, sergide yer alan hat ve tezhip gibi çalışmaların milletin köklü medeniyet birikimini, estetik anlayışını ve derin manevi dünyasını yansıttığını belirterek, emeği geçen kursiyer ve eğitmenlere teşekkür etti.

Serginin, ramazan ayı boyunca Kommagene Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği öğrenildi.