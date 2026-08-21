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6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama
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Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Dün Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kentte bir kişinin telefonla dolandırılması üzerine çalışma başlatılmış, Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da dün belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.A.Z, O.Y, H.T, N.E, F.Y. ile İ.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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