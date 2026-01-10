Haberler

Adıyaman'da depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybeden 14 basın mensubu mezarları başında anıldı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Derneği üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yeni Mezarlık'taki deprem şehitliğini ziyaret etti.

Dernek üyeleri, depremlerde hayatını kaybeden gazetecilerin kabirleri başında dua okudu.

Dernek Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak'ı 3 yıldır buruk geçirdiklerini belirterek, afette yaşamını yitiren gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
