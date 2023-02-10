Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için toplu mezarlar kazıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Adıyaman'da da çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için toplu mezarlar kazıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika artıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bini geçti.

TOPLU MEZARLAR KAZILDI

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği Adıyaman'da enkazda cansız bedenine ulaşılanların defin işlemleri de sürüyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların gömülmesi için toplu mezarlar kazıldı.

YAKINLARI DUA ETTİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının buraya gelerek dua ettiği, o sırada iş makinasının da kazmaya devam ettiği görüldü.