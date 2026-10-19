Adıyaman'da dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

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ADIYAMAN'da çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen İzzettin N., (17) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi İzzettin N. çalıştığı sırada dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İzzettin N.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı