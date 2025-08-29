Adıyaman'da Denetimli Serbestlikten Faydalanan Kadınlara Rehabilitasyon Desteği

Adıyaman'da denetimli serbestlikten faydalanan 5 kadına Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) rehabilitasyon desteği sağlandı.

Yeşilay ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan kadınlara yönelik olarak YEDAM'da atölye çalışması gerçekleştirildi.

YEDAM uzmanları ve eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinlikte, katılımcıların yeniden topluma kazandırılması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Atölye kapsamında kadınlara YEDAM'ın sunduğu psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Bireysel danışmanlık, grup terapileri, bağımlılıkla mücadele programları, stresle başa çıkma yöntemleri, sağlıklı iletişim becerileri ve toplumsal hayata yeniden entegrasyon süreçleri üzerine sunumlar yapıldı.

Uygulamalı etkinliklerin de yer aldığı programda katılımcılar, sorun çözme, duygu yönetimi ve motivasyon artırıcı çalışmalarla sürece aktif şekilde dahil edildi.

Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi Uzman Psikoloğu Yasemin Ünlü, AA muhabirine, "Yeşilay ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan kadınlara yönelik merkezimizde bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Amacımız, kadınların topluma yeniden kazandırılmasına katkı sunmak ve Yeşilay Danışmanlık Merkezimizin hizmetlerini tanıtmaktı. Bu çalışmaların sürekliliğiyle bağımlılıkla mücadelede daha güçlü adımların atılacağına ve bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılım sağlayacağına inanıyoruz." dedi.