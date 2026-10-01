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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Adıyaman'da jandarmanın DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, Irak uyruklu bir şüpheli mahkemece serbest bırakıldı.

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından DEAŞ terör örgütü üyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M., M.A. ve N.T.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sorgulaması tamamlanan şüphelilerden Irak uyruklu N.T.G., mahkemece serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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