Adıyaman'da bir kişi camide izinsiz kullandığı ısıtıcının yanına bir miktar para bıraktı

Adıyaman'da bir kişi namaz kılmak için gittiği camide izinsiz kullandığı elektrikli ısıtıcının yanına not ve para bıraktı. Notta, 'Ben geldim, hava soğuktu, ısıtıcıyı açıp namaz kıldım. Bundan ötürü bu parayı bırakıyorum, hakkınızı helal edin.' yazdığı belirtildi.

Adıyaman'da bir kişi namaz kılmak için gittiği camide izinsiz kullandığı ısıtıcının yanına not ve bir miktar para bıraktı.

Veysel Karani Camisi'ne gelen ismi öğrenilemeyen kişi elektrikli ısıtıcıyı açıp namaz kıldı.

Cami görevlisinin orada olmadığını fark eden kişi, ısıtıcının yanına bir miktar para ve not bıraktı.

Söz konusu notta "Ben geldim, hava soğuktu, ısıtıcıyı açıp namaz kıldım. Bundan ötürü bu parayı bırakıyorum, hakkınızı helal edin." yazıldığı görüldü.

