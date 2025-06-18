Adıyaman'da Bir Evde Yangın Çıktı: Hasar Oluştu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde H.S'ye ait 4 katlı bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Asfalt Mahallesi'nde H.S'ye ait 4 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel