Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.D'ye ait 3 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.D'ye ait 3 katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.