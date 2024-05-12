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Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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Cumhuriyet Mahallesi'nde M.D'ye ait 3 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde M.D'ye ait 3 katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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