Adıyaman'da Binlerce Kişi Bayram Namazı İçin Saf Tutmuştu
Adıyaman'da Ramazan Bayramı sabahında Meydan Camisi başta olmak üzere birçok camide binlerce kişi namaz kıldı. İl Müftüsü ve yerel yöneticilerin katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu
ADIYAMAN - Adıyaman'da Ramazan Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.
Ramazan Bayramı nedeniyle başta Meydana Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Binlerce kişinin saf tuttuğu camide birlik ve beraberlik mesajları verildi.
İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun Meydan Camisi'nde kıldırdığı bayram namazında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekillerinden Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Vali Osman Varol da binlerce kişiyle birlikte saf tuttu. Namaz sonrası bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tuttu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel