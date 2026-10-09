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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde gece geç saatlerde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle A.U.G., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, yaralanan A.U.G., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan A.U.G.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde tarafların önce tartıştığı ardından A.U.G.'nin bıçaklandığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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