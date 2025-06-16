Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde iki komşu arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.Ö. isimli şahıs, A.K.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Saldırgan gözaltına alındı.
Adıyaman'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki komşu arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Y.Ö. yanındaki bıçakla A.K'yi yaraladı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Şüpheli Y.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.