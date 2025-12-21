Adıyaman'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Adıyaman'da çöp konteynerinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından veterinerlere teslim edildi.
Adıyaman'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde çöp konteynerinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler kediyi alarak itfaiye müdürlüğü atölyesine götürdü.
Ekipler, pense ve çeşitli ekipmanlarla kedinin başını sıkıştığı konserve kutusundan çıkardı.
Kedi, daha sonra Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine tedavisi yapılmak üzere teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel