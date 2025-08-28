Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği

Adıyaman'da YEDAM uzmanlarından bağımlılıkla mücadele çalışması.

Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında kent merkezinde esnaf ziyaretleri ve sokak çalışması gerçekleştirdi.

YEDAM uzmanları ziyaretlerde vatandaşlara Yeşilay'ın faaliyetleri ile bağımlılıkla mücadele kapsamında sunulan danışmanlık ve destek hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Çalışmalar sırasında YEDAM'ın ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri anlatılarak bağımlı bireylerin yanı sıra ailelerinin de bu hizmetlerden yararlanabileceği hatırlatıldı.