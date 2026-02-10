Haberler

Adıyaman'da evinden ayrılan ve haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ava gitmek için evinden ayrılan 22 yaşındaki İbrahim Erdoğan'dan haber alınamıyor. Yakınları durumu yetkililere bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrılan ve haber alınamayan genç için arama çalışması başlattı.

Çelik köyünde yaşayan İbrahim Erdoğan (22), dün öğleden sonra ava gitmek için evinden ayrıldı.

Evine dönmeyen Erdoğan'ın yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Çelik köyü yakınlarında başlatılan arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri katlııyor, köylüler de destek veriyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

