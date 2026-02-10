Adıyaman'da evinden ayrılan ve haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ava gitmek için evinden ayrılan 22 yaşındaki İbrahim Erdoğan'dan haber alınamıyor. Yakınları durumu yetkililere bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı.
Çelik köyünde yaşayan İbrahim Erdoğan (22), dün öğleden sonra ava gitmek için evinden ayrıldı.
Evine dönmeyen Erdoğan'ın yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Çelik köyü yakınlarında başlatılan arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri katlııyor, köylüler de destek veriyor.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel