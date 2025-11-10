Adıyaman'da Atatürk'ün Anma Törenleri Düzenlendi
Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve çeşitli programlar gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kahta ilçesinde Kaymakam Üsame Soysal, Muharebe Yarbay Emrah Büyükatak, Belediye Başkan Vekili Enver Dinçer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Programı Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen çeşitli programlar ile devam etti.
Çelikhan ilçesinde de hükümet bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Özgür Pelvan ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene Jandarma Komutanı Üsteğmen İshak Sayıcı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mehmet Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tören, Çelikhan İlkokulu konferans salonunda devam etti.