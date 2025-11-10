Haberler

Adıyaman'da Atatürk'ün Anma Törenleri Düzenlendi

Adıyaman'da Atatürk'ün Anma Törenleri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta ilçesinde Kaymakam Üsame Soysal, Muharebe Yarbay Emrah Büyükatak, Belediye Başkan Vekili Enver Dinçer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Programı Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen çeşitli programlar ile devam etti.

Çelikhan ilçesinde de hükümet bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Özgür Pelvan ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Jandarma Komutanı Üsteğmen İshak Sayıcı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mehmet Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Çelikhan İlkokulu konferans salonunda devam etti.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.