Adıyaman'da Asayiş Verileri Açıklandı: 378 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Vali Osman Varol, Adıyaman'da son bir ayda yapılan asayiş çalışmalarını duyurdu. 378 şahsın yakalandığını belirten Varol, güvenlik güçlerinin kentteki huzuru sağlamak için özveriyle çalıştığını vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol, şöyle konuştu:

"Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 97'si hapis cezası olmak üzere toplam 378 şahıs yakalanmıştır. İl giriş-çıkış uygulama noktalarımızda 26 bin 247 şahıs sorgusu 5 bin 119 araç denetimi yapılmış 62 şahıs (aranan, yoklama kaçağı, bakaya) yakalanmıştır. Birimlerimizin yapmış olduğu diğer uygulamalarda 409 bin 708 şahıs sorgusu yapılmıştır."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
