Vali Varol, aylık asayiş verilerini açıkladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol, suç örgütüne yapılan operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 14'ünün tutuklanldığını dile getirdi.

Varol, şöyle konuştu:

"Asayiş Şube Müdürlüğünce son 1 aylık dönemde, il geneli 799 olay meydana gelmiş, bu olayların 752 tanesi aydınlatılmış, aydınlatma oranı 94,1'dir. Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 378 olaydan 373'ü aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 509 şüpheli yakalanmıştır.Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 159 olaydan 119'u aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 126 şüpheli yakalanmıştır."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.