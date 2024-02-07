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Adıyaman'da Alzheimer hastası kayboldu

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Adıyaman'da evinden ayrılan Alzheimer hastası Halit Bozkurt'un yakınları 13 gündür kendisinden haber alamıyor. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da evinden ayrılan Alzheimer hastası Halit Bozkurt'un yakınları 13 gündür kendisinden haber alamıyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 13 gün önce ayrılan ve henüz dönmeyen Halit Bozkurt (73) için ailesinin kayıp müracaatında bulunması üzerine jandarma ve arama kurtarma ekiplerince Pınaryayla köyünde arama başlatıldı.

Eşi Aynur Bozkurt, eşinin bulunması için destek istedi.

Kızı Menekşe Gürler ise güvenlik güçlerine başvuruda bulunduklarını belirterek, "Babamın dağ yolunda kaybolduğunu düşünüyoruz. İnşallah bir an önce hayırlı haberlerini alırız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Jandarma Bozkurt Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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