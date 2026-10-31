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Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 316 bin TL ceza kesildi

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Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 316 bin TL ceza kesildi
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Adıyaman kent merkezinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne girip ara sokaklara kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu Dikilcik yolu üzerinde yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 316 bin TL idari para cezası kesilirken otomobil otoparka çekildi.

ADIYAMAN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne girip ara sokaklara kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 316 bin TL idari para cezası kesildi.??

Kent merkezinde seyir halindeki M.İ. yönetimindeki otomobil, polis ekiplerinin denetimi sırasında durdurulmak istendi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne girip ara sokaklara kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu otomobil Dikilcik yolu üzerinde durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Sürücüye 316 bin TL para cezası uygulanırken, otomobil otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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