Adıyaman'da ağır hasarlı binanın yıkımında düşen molozlar iş yerinde hasara yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ADIYAMAN'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında düşen molozlar, bir iş yerinin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Olay sabah saatlerinde, Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binanın yıkım çalışması sırasında kopan molozlar, iş yerinin üzerine düştü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı