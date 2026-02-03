Adıyaman'da Sağanak Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü
Olay sabah saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın önündeki istinat duvarı sağanak sonrası büyük bir gürültüyle çöktü. İstinat duvarındaki toprak ve taşlar binanın bahçesine savrulurken, ağaçlar da zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel