Adıyaman'da Sağanak Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen olayda, 7 katlı bir binanın önündeki istinat duvarı sağanak yağışın etkisiyle çöktü. Olayda toprak ve taşlar binanın bahçesine savrulurken, ağaçlar da zarar gördü. İnceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası 7 katlı binanın önündeki istinat duvarı çöktü.

Olay sabah saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın önündeki istinat duvarı sağanak sonrası büyük bir gürültüyle çöktü. İstinat duvarındaki toprak ve taşlar binanın bahçesine savrulurken, ağaçlar da zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

