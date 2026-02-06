Haberler

Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybedenler, Yeni Mezarlık'taki 'Deprem Şehitliği'nde anıldı. Ziyaretçiler, kabirlerde dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Türk bayrakları ile donatılan mezarların başında gözyaşı döken aileler acılarını paylaştı. Depremin etkileri hala taze ve acı dolu. Sivil toplum kuruluşları, ziyarete gelenlere ikramlarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

Yeni Mezarlık'taki "Deprem Şehitliği"ne giden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerinde dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaretçiler, Türk bayrakları ile donatılmış mezarların başında yakınları için gözyaşı döktü.

Yusuf Tuncay, AA muhabirine, depremde 2 çocuğunu kaybettiğini, acılarının devam ettiğini söyledi.

Tuncay, "Ben, eşim ve bir çocuğum enkazdan çıkabildik. İki kızım kurtulamadı. Burada yatıyorlar." dedi

Depremde yakınlarını kaybeden Mehmet Ali Aslan da "Rabbim bir daha memleketimize, hiçbir yere böyle felaketler göstermesin. Kaldıramayacağımız şeylerle bizi imtihan etmesin. Hepimiz acılıyız. Sadece buraya gelenler değil, gelmeyenler de acılı. Rabbim herkese sabır versin." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları tarafından mezarlığı ziyarete gelenlere ikramlarda bulunuldu.

