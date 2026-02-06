Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... 6 Şubat Depremlerinde Hayat Kurtaran Ttk Madencileri Adıyaman'daki Anmaya Katıldı:  "6 Şubat'ı Hiç Unutmadık"

Güncelleme:
Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri, 6 Şubat depremlerinde gösterdikleri kurtarma faaliyetlerini unutmadıklarını belirttikleri anma programında duygu dolu anılar paylaştılar.

(ADIYAMAN) - Haber : Feyaz ÇANAK - Kamera: Dursun ALKAYA

6 Şubat depremlerinde enkazdan hayat kurtaran Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri, Adıyaman'da düzenlenen anmaya katıldı. Madenciler, "6 Şubat'ı hiç unutmadık" dedi.

6 Şubat depremlerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri Adıyaman'da düzenlenen anma programında, ANKA Haber Ajansına konuştu.

Depremin ardından Zonguldak'tan Adıyaman'a gelen ekipte yer alan Sinan Durdu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda Zonguldak'ta görev yapıyoruz. 6 Şubat'ı hiç unutmadık. Adıyaman'ı hiç unutmadık daha doğrusu. Depremi duyduğumuz andan itibaren biz Zonguldak'tan yola çıktık. Türkiye Taşkömürü Kurumu personeli olarak. Geldiğimiz gibi enkazlara koştuk burada. Üşüdük, ısınamadık, acıktık, karnımızı doyuramadık burada. Geldiğimiz gibi enkazlara koştuk. Birçok canlıya ve arkadaşlarımıza, kardeşlerimize umut olduk burada. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. 3 yıldır da anma törenlerinde buradayız. Bundan sonra da inşallah ömrümüz yettiği sürece de buraya gelmeye devam edeceğiz. 3 canlı kızımızı çıkardık enkazın altından. Unutamadığımız anılarımız onlar. Birçok anı biriktirdik. Her birisi için 10 saat uğraştık enkazlardan çıkartırken. Neye uğradığımızı bilemedik zaten. Biz Adıyaman'a daha önce hiç gelmemiştik. Bilmiyorduk buranın sokağını, caddesini. Geldiğimiz gibi enkazlara koştuk."

"Biz unutamadık o anları"

TTK personellerinden Murat Sönmez ise kurtardıkları depremzedelerle bağlarını koparmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz unutamadık o anları. Kızlarımızla muhabbetimizi kesmedik. Sağ olsunlar onlar da bizi unutmadılar. Her zaman telefonla görüşüyoruz. Buradan da bizi AFAD yetkilileri olsun, Valilik olsun çağırıyor anma törenlerine. Onlara da teşekkür ediyoruz. Biz de o yüzden burada anma törenlerinde bulunuyoruz. Madenciler yer altında devamlı bu işlerle meşgul oluyor. Yani ne diyeyim depreme enkaza en kolay girebilen, madenciler. Ekranlardan olsun bizzat kendiniz de deprem bölgelerinde bunları gördünüz. Hani madenciler yer altında rahat çalışabildikleri için enkaz da onlar için rahat oluyor yani. Bütün arkadaşlarımız bütün bölgelerde bulundu. Ama Adıyaman bizi unutmadı. Biz de Adıyaman'ı unutamadık. Bizim anılarımızı anlatmaya kalksak sabaha kadar anlatamayız. Gerçekten hani kızlarımızı kurtarırken ya da kurtardıktan sonra da kızlarımızla tekrar bunu konuştuk. Hani onlar orada bir bayan görmüşler, yetişkin bir bayan. 'Lambalılar sizi gelip kurtaracak' demişler onlara. Onlardan sonra da biz oraya geldik ve onları kurtarmak bize nasip oldu."

"3 sene o geçti ama 30 sene geçse dahi yine biz bu acıyı unutmayız"

Deprem bölgesine ilk geldiklerinde büyük bir yıkımla karşılaştıklarını anlatan Erkan Göktaş da, yaşananların hafızalarından silinmediğini  belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 17 seneden beri madenci olarak çalışıyorum. ve hala çalışmaktayım. 3 sene geçti ama 30 sene geçse dahi yine biz bu acıyı unutmayız. O yüzden de buradayız. Buraya ilk Adıyaman'a geldiğimizde ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk ve çok kötü felaketle karşılaştık. Biz bile ilk başta ne yapacağımızı şaşırdık. Nereye gideceğimizi, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Ama gayet başarılı bir çalışma yaptık. Gönüllere girdik. Allah razı olsun. Bu Adıyaman halkı komple bizi Beyaz Melek olarak tanır. Biz de onlara layık olmak için yine buradayız, yine yanındayız yani. Adıyaman halkının her zaman yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
