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Adıyaman'da 6 Gündür Kayıp Olan Nuriye Parmaksız İçin Aramalar Devam Ediyor

Adıyaman'da 6 Gündür Kayıp Olan Nuriye Parmaksız İçin Aramalar Devam Ediyor
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız için AFAD, jandarma ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen arama çalışmaları sürdürülebilirken, en son güvenlik kameralarında görülen Ozan köyü çevresinde yoğunlaştırıldı.

Adıyaman'da 6 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız için arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan Parmaksız'ın bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

En son ilçeye bağlı Ozan köyünde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Dalgıç polisler de bölgede arama yaptı.

???????Nuriye Parmaksız, 4 Ocak'ta, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmemiş, ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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