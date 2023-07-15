Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bin dönüm alana yayılarak çok sayıda ağaç ve 50 kamyon saman balyası yandı. Yangın, çiftçilerin de desteği ile 3 saatte söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da 50 kamyon saman balyası yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bin dönüm alana yayılarak çok sayıda ağaç ve 50 kamyon saman balyası yandı.

Kahta ilçesine bağlı Ortanca (Süsan) Köyü'ndeki tarlada, anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın, kısa sürede bin dönümlük alana yayıldı. Yangını görenlerine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Yangın, çiftçilerin de desteği ile 3 saatte söndürüldü. Bin dönüm alanın yandığı anız yangınında, Deniz Alan'a ait 2 çiftlik te bulunan 50 kamyon saman balyası da kül oldu.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.